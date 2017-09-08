آرسنال واثق من ضم ليمار في جانفي

أشارت تقارير صحفية أن نادي آرسنال الإنجليزي واثق من ضم توماس ليمار نجم موناكو الفرنسي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت التقارير أن المدفعجية يعتزمون تقديم عرض بقيمة 92 مليون باوند من أجل التوقيع مع الدولي الفرنسي في جانفي.

وكان الغانرز قد حاولوا ضم ابن الـ 21 ربيعاً في اليوم الأخير من السوق الصيفية، إلا أن اللاعب رفض الرحيل إلى ملعب الإمارات.

وادعت صحيفة دايلي ستار البريطانية أن اتفاقاً مبدئياً تم بين الناديين على توقيع اللاعب لعقد يمتد لخمس سنوات، على أن يتقاضى اللاعب 250 ألف باوند في الأسبوع.