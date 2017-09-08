أنشيلوتي يتحدث عن أزمة مولر

علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونخ على أزمة توماس مولر الذي خرج من حساباته في الفترة الأخيرة وبات لاعباً احتياطاً.

وكان مولر قد أعرب عن استيائه من عدم مشاركته كأساسي، حيث صرح “لا أفهم لماذا لا أشارك، ربما قدراتي لا تتناسب مع احتياجات أنشيلوتي”.

وأثارت تصريحات مولر جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام الألمانية، حيث يعد الأخير من أهم اللاعبين في الفريق البافاري.

وقال أنشيلوتي بهذا الخصوص “إنه جاهز وفي حالة جيدة، يمكنه اللعب غداً، أشكر الجميع على آرائهم، لكني لا احتاج أدلة، فأنا أتحدث مع مولر كل يوم، ومن الطبيعي أن لا يكون سعيداً بجلوسه على مقاعد البدلاء، كان لدي نفس الشعور عندما كنت لاعباً”.

وأضاف “جميع اللاعبين مطالبين بتقديم أفضل ما لديهم، أعلم قدرات مولر جيداً، لكني لا أضمن لأي لاعب مركزه، وهذا ينطبق على مولر أيضاً”.