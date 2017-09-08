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الليغا تدرس اقامة مباريتها خارج اسبانيا

الليغا تدرس اقامة مباريتها خارج اسبانيا

By admin
8 سبتمبر، 2017
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أكد الاسباني خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا الاسبانية أن الرابطة تدرس في الوقت الحالي اقامة مباريات الدوري خارج أرض وطنهم.

جاء هذا بحسب تصريحات أدلى بها تيباس ونقلها موقع “فوتبول اسبانيا”، وأكد خلالها أن الفكرة مطروحة من فترة بعيدة، ووصلوا خلال تلك الفترة لتصور شبه مكتمل لها.

وقال تيباس: “الليغا لها شعبية واسعة حول العالم، صحيح أن فكرة لعب مباريات خارج اسبانيا لاتزال في مراحل البداية، لكنها تلقى ترحابًا كبيرًا”.

جدير بالذكر أن مباريات السوبر الإيطالي والفرنسي تقام مؤخرًا خارج البلد صاحب البطولة، كما أقيمت بطولة السوبر المصري خارج الأراضي في آخر نسختين.

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