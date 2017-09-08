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بالاك: باريس سان جيرمان ليس في مستوى ريال مدريد

بالاك: باريس سان جيرمان ليس في مستوى ريال مدريد

By admin
8 سبتمبر، 2017
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اعترف النجم الألماني السابق مايكل بالاك أن ريال مدريد مازال الفريق الأقوى في أوروبا والعالم خلال الوقت الراهن ، وأنه مرشح لحصد ألقاب كبيرة أخرى هذا الموسم.

وحصل ريال مدريد على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وبالإضافة إلى لقب الدوري الإسباني لكرة القدم ، وأيضاً وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني.

وقال مايكل بالاك تعليقاً على قوة ريال مدريد : “حتى باريس سان جيرمان ليس في مستواه الآن ، ريال مدريد لديه فريق كبير وهو قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا مجدداً”.

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