بالاك: باريس سان جيرمان ليس في مستوى ريال مدريد

اعترف النجم الألماني السابق مايكل بالاك أن ريال مدريد مازال الفريق الأقوى في أوروبا والعالم خلال الوقت الراهن ، وأنه مرشح لحصد ألقاب كبيرة أخرى هذا الموسم.

وحصل ريال مدريد على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وبالإضافة إلى لقب الدوري الإسباني لكرة القدم ، وأيضاً وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني.

وسيواجه ريال مدريد حسب بعض النقاد والمحللين هذا الموسم مواجهة من باريس سان جيرمان على لقب دوري أبطال أوروبا بعد الصفقات النارية التي قام بها هذا الصيف.

وقال مايكل بالاك تعليقاً على قوة ريال مدريد : “حتى باريس سان جيرمان ليس في مستواه الآن ، ريال مدريد لديه فريق كبير وهو قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا مجدداً”.