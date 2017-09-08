رونالدو يلجأ لطريقة غريبة في النوم ليكون مستواه أفضل!

تحدث الطبيب نيك ليتلهالس، أخصائي تحسين الأداء بالنوم، عن البرنامج الذي يسير عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليكون صاحب طاقة أقوى وعلى مستوى عالي خلال المباريات والتدريب.

يكمن سر نشاط رونالدو وقوته في النوم، والنجم البرتغالي متعاقد بالفعل مع نيك ليتلهالس منذ عام 2013، بعد أن التقى به في محاضرة ألقاها على لاعبي ريال مدريد الإسباني، في عهد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

قال الطبيب في تصريحات نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية: على مدار 20 عاما ساعدت الكثير من النجوم على تخطي مشاكلهم وزيادة نشاطهم وتحسين مزاجهم من خلال برنامج خاص بالنوم.

وأضاف: بالنسبة إلى رونالدو، ينام لفترة لا تزيد عن مدة 90 دقيقة ، ويكرر هذا الأمر 5 مرات في نفس اليوم، ويجب أن ينام على فرش جديد، وفي وضعية الجنين.

وتابع: رونالدو يتوقف تماما عن متابعة أي شاشة سواء تلفزيون أو هاتف محمول أو جهاز كمبيوتر قبل موعد نومه بساعة ونصف.

وقال الطبيب: في المرة التي التقيت فيها رونالدو كان يتدرب بقوة، وسمع بعض التعليمات التي أنقلها إلى الجهاز الطبي لريال مدريد، بعد أن أنهى تدريبه أسرع نحوي وكان حريصا على معرفة ما أقوم به، لأنه يريد تحسين نفسه، لكن لا يريد اتباع الطرق التقليدية.