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زيدان: اتركوا ماركو أسينسيو في سلام

زيدان: اتركوا ماركو أسينسيو في سلام

By admin
8 سبتمبر، 2017
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دعا زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إلى ترك اللاعب ماركو أسينسيو في سلام بعد الحديث المستمر في الآونة الأخيرة عن تألقه مع النادي الملكي والمنتخب الإسباني.

وأكد المدرب الفرنسي أنه ليس متفاجئاً من المستوى الكبير الذي يقدمه ماركو أسينسيو ، لكنه شدد على ضرورة ترك اللاعب الشاب يركز على الاستحقاقات القادمة بكل هدوء.

وتابع بقوله : “أسينسيو مازال بإمكانه التطور كثيراً ولكنه يحتاج للهدوء والتواضع ، عليه أن يكون هادئاً ومن المهم جداً أن يكون هكذا حتى يستطيع التحسن والتطور أكثر فأكثر”.

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