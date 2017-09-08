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زيدان: الدوري بدون برشلونة لا طعم له

زيدان: الدوري بدون برشلونة لا طعم له

By admin
8 سبتمبر، 2017
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أكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على أنه لا يتمنى خروج برشلونة من بطولة الدوري الإسباني في حال استقلال كاتالونيا.

ويرى زيدان أن تواجد برشلونة إلى جانب ريال مدريد في الليغا يعطي إثارة كبيرة للبطولة، معرباً عن رغبته في بقاء النادي الكاتالوني.

وحول مسألة التحكيم وتصريحات فلورنتينو بيريز، قال زيدان “لا أريد الحديث عن التحكيم، لكن أتفق مع بيريز أنه يوجد مساحة للتطور، الحكام مثل اللاعبين يمكنهم التحسن من خلال التدريبات”.

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