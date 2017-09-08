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سالغادو واثق من هوية الفائز بالكرة الذهبية 2017

سالغادو واثق من هوية الفائز بالكرة الذهبية 2017

By admin
8 سبتمبر، 2017
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يثق ميشيل سالغادو نجم ريال مدريد الإسباني الأسبق أن كريستيانو رونالدو نجم النادي الملكي سيفوز بجائزة الكرة الذهبية 2017 ويعادل الرقم القياسي لليونيل ميسي بالفوز بالجائزة لخمس مرات.

اللاعب الإسباني المتقاعد تحدث إلى صحيفة آس الإسبانية قائلاً “أنا أحب كلاً منهما. حقيقة أن لدينا لاعبين من هذا المستوى يلعبان معاً في نفس الحقبة هو شئ يجب الاستمتاع به”.

وتابع “ولكن رونالدو أمام المرمى ساحر”.

يُذكر أن قائد المنتخب البرتغالي هو المرشح الأبرز وفقاً لكثيرين لنيل لقب البالون دور هذا العام بعد قيادة اللوس بلانكوس للفوز بلقبي الليجا الإسبانية ودوري الأبطال الموسم الماضي.

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