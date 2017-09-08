سالغادو واثق من هوية الفائز بالكرة الذهبية 2017

يثق ميشيل سالغادو نجم ريال مدريد الإسباني الأسبق أن كريستيانو رونالدو نجم النادي الملكي سيفوز بجائزة الكرة الذهبية 2017 ويعادل الرقم القياسي لليونيل ميسي بالفوز بالجائزة لخمس مرات.

اللاعب الإسباني المتقاعد تحدث إلى صحيفة آس الإسبانية قائلاً “أنا أحب كلاً منهما. حقيقة أن لدينا لاعبين من هذا المستوى يلعبان معاً في نفس الحقبة هو شئ يجب الاستمتاع به”.

وأضاف “ما يهم هو ما فعله رونالدو. معادلة الرقم القياسي لعدد مرات تتويج ميسي بالكرة الذهبية، لأنه سيفوز بالقادمة، هو أمر لا يُصدق، لأن الرجل الآخر يملك مهارات تقنية من عالم آخر وكأن الله منحها له بعصا سحرية”.

وتابع “ولكن رونالدو أمام المرمى ساحر”.

يُذكر أن قائد المنتخب البرتغالي هو المرشح الأبرز وفقاً لكثيرين لنيل لقب البالون دور هذا العام بعد قيادة اللوس بلانكوس للفوز بلقبي الليجا الإسبانية ودوري الأبطال الموسم الماضي.