سباليتي: انتر ميلان الحالي مثالي

أعرب المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، الميدر الفني الحالي لفريق إنتر ميلان عن رضاه التام عن مستوى الفريق في الوقت الحالي من الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية لصالح صحيفة “لا غازيتا ديلو سبور” أدلى بها المدير الفني السابق لفريق روما، وأكد خلالها أن الفريق لا ينقصه شيء من وجهة نظره في الوقت الحالي.

وقال المدرب: “في الوقت الحالي أملك فريق مثالي في انتر ميلان، والعناصر المتواجدة رائعة، سترون المزيد من الفريق في المستقبل”.

وأضاف: “لقد توقع أن تمر فترة الانتقالات الصيفية بشكل مختلف لأكون صريح معكم، لكنني مقتنع بالعمل الذي قمنا به بشكل كبير”.

جدير بالذكر أن انتر ميلان سيستضيف نظيره سبال، القادم من الدرجة الثانية، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل.