غرانيرو يستعيد ذكريات مثيرة لمقابلته الأولى مع ميسي

كشف إستيبان غرانيرو نجم ريال مدريد السابق وإسبانيول الحالي تفاصيل المرة الأولى التي شاهد فيها ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وأكد جرانيرو على أن فريق ريال مدريد للشباب كان يهزم برشلونة دائماً حتى جاء ميسي الذي قلب الموازين.

وقال جرانيرو في تصريحات لوسائل الإعلام عن ميسي “أنا أعرفه جيداً، نحن مواليد 1987، شاركت في بطولة فياريال مع طلاب ريال مدريد، وكان برشلونة يقيم في نفس الفندق، كان لدي علاقة جيدة مع العديد من اللاعبين من البرسا مثل بيكيه”.

وتابع “التقيت مع بيكي في الفندق، كنا في ذلك الوقت نفوز دائماً على برشلونة، وقال بيكيه لي حينها (هذا العام نحن من سيفوز)، فقلت له (أذهب إلى الجحيم”.

وأضاف “قال لي (لدينا لاعب جديد، إنه عظيم)، فقلت له (من)، فأشار إلى حمام السباحة، كان يجلس هناك صبي صغير جداً”؟

وأكمل “لقد كان يجلس على حافة حوض السباحة وأقدامه داخل الماء، بيكيه مخادع، ظننت أن يمازحني، لقد كانت المرة الأولى التي أرى فيها ميسي”.

وأنهى جرانيرو حديثه “لقد سحقنا 3-0 حينها، لقد كان رائعاً، صغيراً لكن جسمه قوي جداً مثل الصخرة، لكن الجنون كان بكيفية استحواذه على الكرة، لقد كنت خائفاً مما سيصبحه هذا الطفل، وبعد 15 سنة، أدخل إلى الميدان وأقول اللعنة، ما زال هنا”.