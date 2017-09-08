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غوارديولا: رفضت التخلي عن ستيرلينغ مقابل سانشيز

غوارديولا: رفضت التخلي عن ستيرلينغ مقابل سانشيز

By admin
8 سبتمبر، 2017
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اعترف جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه كان يرغب بالتعاقد مع أليكسيس سانشيز مهاجم آرسنال خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

كذلك أكد غوارديولا على أنه رفض عرض آرسنال في نهاية السوق الذي تضمن الحصول على رحيم ستيرلينغ مقابل التخلي عن سانشيز.

وتابع “قبل أيام قليلة من نهاية السوق، أراد آرسنال عقد صفقة تبادلية بين رحيم ستيرلينغ وسانشيز، وقلت لهم أنه لا يوجد خيار لذلك، لدي ثقة كبيرة بستيرلينغ”.

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