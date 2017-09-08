غوارديولا: رفضت التخلي عن ستيرلينغ مقابل سانشيز

اعترف جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه كان يرغب بالتعاقد مع أليكسيس سانشيز مهاجم آرسنال خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

كذلك أكد غوارديولا على أنه رفض عرض آرسنال في نهاية السوق الذي تضمن الحصول على رحيم ستيرلينغ مقابل التخلي عن سانشيز.

وقال غوارديولا في تصريحات لوسائل الإعلام “سانشيز؟ أنا لا أعرف ماذا سيحدث بالشتاء أو في الصيف القادم، كنا نريد التعاقد معه، لكن آرسنال قرر عدم بيعه في نهاية المطاف، الآن هو لاعب لفريق آخر بمجرد أن تم إغلاق السوق”.

وتابع “قبل أيام قليلة من نهاية السوق، أراد آرسنال عقد صفقة تبادلية بين رحيم ستيرلينغ وسانشيز، وقلت لهم أنه لا يوجد خيار لذلك، لدي ثقة كبيرة بستيرلينغ”.