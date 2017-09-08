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كامبياسو يعلن اعتزاله كرة القدم

كامبياسو يعلن اعتزاله كرة القدم

By admin
8 سبتمبر، 2017
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أعلن النجم الأرجنتيني إستيبان كامبياسو اعتزاله ممارسة كرة القدم بعد مسيرة طويلة مثل خلالها العديد من الأندية الكبيرة.

بدأ كامبياسو مسيرته الاحترافية في الدوري الأرجنتيني عام 1998، ومن هناك انتقل إلى ريال مدريد وقضى معه موسمين فقط.

وقرر كامبياسو وضع حداً لمسيرته الاحترافية بعد انتهاء عقده مع أوليمبياكوس، وبدأ يتجه إلى عالم التدريب، حيث حصل على شهادة دورة المدربين المحترفين في إيطاليا والتي تسمح له بتدريب فرق الناشئين أو العمل كمدرب ثانٍ في أندية الدرجة الأولى.

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