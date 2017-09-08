كامبياسو يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن النجم الأرجنتيني إستيبان كامبياسو اعتزاله ممارسة كرة القدم بعد مسيرة طويلة مثل خلالها العديد من الأندية الكبيرة.

بدأ كامبياسو مسيرته الاحترافية في الدوري الأرجنتيني عام 1998، ومن هناك انتقل إلى ريال مدريد وقضى معه موسمين فقط.

وكانت التجربة الأهم لكامبياسو في إنتر ميلان، حيث لعب له لمدة 10 مواسم وحقق معه العديد من الألقاب أهمها بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد ذلك رحل إلى ليستر سيتي، ثم إلى أوليمبياكوس اليوناني الذي لعب معه لموسمين.

وقرر كامبياسو وضع حداً لمسيرته الاحترافية بعد انتهاء عقده مع أوليمبياكوس، وبدأ يتجه إلى عالم التدريب، حيث حصل على شهادة دورة المدربين المحترفين في إيطاليا والتي تسمح له بتدريب فرق الناشئين أو العمل كمدرب ثانٍ في أندية الدرجة الأولى.