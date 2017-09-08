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لوكاكو: عودة إبراهيموفيتش ستساعدني على التطور

لوكاكو: عودة إبراهيموفيتش ستساعدني على التطور

By admin
8 سبتمبر، 2017
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أعرب روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد عن سعادته بعودة المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى الفريق بعد توقيعه على عقد جديد مع النادي.

ويرى لوكاكو أن عودة إبراهيموفيتش ستخلق منافسة ممتعة بينهما وستساعده على التعلم منه والتطور على صعيد تسجيل الأهداف والتمركز.

وتابع “إبراهيموفيتش ما زال متعطشاً للألقاب رغم فوزه بـ31 لقب خلال مسيرته، دائماً ما يسعى للمزيد، أتطلع للعب بجواره ومحاولة تقديم أفضل ما لدي”.

وأنهى لوكاكو حديثه “إنه يملك شخصية عظيمة سواء داخل الملعب أو خارجه، ودائماً ما يساعد اللاعبين في التدريبات، المنافسة معه ستكون ممتعة، وستساعدني على التطور كي أكون مهاجم أفضل”.

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