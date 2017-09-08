لوكاكو: عودة إبراهيموفيتش ستساعدني على التطور

أعرب روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد عن سعادته بعودة المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى الفريق بعد توقيعه على عقد جديد مع النادي.

ويرى لوكاكو أن عودة إبراهيموفيتش ستخلق منافسة ممتعة بينهما وستساعده على التعلم منه والتطور على صعيد تسجيل الأهداف والتمركز.

وقال المهاجم البلجيكي في تصريحات لوسائل الإعلام “عودة إبراهيموفيتش للفريق خطوة جيدة لنا، ستقدم الإضافة لمانشستر يونايتد، وهو ما نحتاجه الآن”.

وتابع “إبراهيموفيتش ما زال متعطشاً للألقاب رغم فوزه بـ31 لقب خلال مسيرته، دائماً ما يسعى للمزيد، أتطلع للعب بجواره ومحاولة تقديم أفضل ما لدي”.

وأنهى لوكاكو حديثه “إنه يملك شخصية عظيمة سواء داخل الملعب أو خارجه، ودائماً ما يساعد اللاعبين في التدريبات، المنافسة معه ستكون ممتعة، وستساعدني على التطور كي أكون مهاجم أفضل”.