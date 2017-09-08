مدرب فناربخشة: اقتربنا من ضم دييغو كوستا ولكن!

اكد أيكوت كوكامان مدرب نادي فناربخشة التركي، أن فريقه كان قريبا جدا من التعاقد مع المهاجم الأسباني دييغو كوستا، لكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة.

ويبحث كوستا عن نادي جديد له في الفترة الحالية، نظرا للخلافات بينه وتشيلسي والمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، مرتبطا بالانتقال لأتليتكو مدريد الذي لا يستطيع ضمه قبل يناير القادم بسبب عقوبة الانتقالات.

وكان يطمح صاحب الـ28 عاما أن ينتقل لتركيا التي تستمر فيها فترة الانتقالات الصيفية حتى غدا الجمعة، ولو على سبيل الإعارة حتى جانفي المقبل.

ومع ذلك أكد مدرب فناربخشة فشل الصفقة قائلا:”انتقال كوستا لنا كان قريبا جدا ولكن في النهاية لم ننجح في اتمام الصفقة”.

جدير بالذكر أن كوستا تم استبعاده من قائمة تشيلسي لدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، مما يضعه في مأزق حقيقي بعد فشل انتقال لتركيا.