والد إنييستا يتحدث حول مستقبل إبنه مع برشلونة

طمأن خوسيه أنطونيو إنييستا، والد أندريس إنييستا نجم خط وسط برشلونة الإسباني الجماهير الكتلونية على مستقبل الدولي الإسباني في كامب نو.

وينتهي عقد صاحب الـ 33 عاماً مع البلوجرانا الصيف المقبل، وما زال أندريس لم يجدد عقده بعد حتى الآن رغم تصريحات رئيس النادي بارتوميو بأن الأمر منتهٍ.

خوسيه تحدث إلى قناة كواترو الإسبانية قائلاً “على المستوى الاحترافي، أندريس لن يرتدي أبداً قميصاً آخر غير برشلونة حتى لا يضطر لللعب ضد البرسا”.

وأضاف “من خلال الطريقة التي يعتني بها اللاعب بنفسه، يمكنه لعب دور مهم في برشلونة لسنتين أو ثلاث سنوات أخرى”.

جدير بالذكر أن أندريس إنييستا هو أحد أبرز المواهب الصاعدة من أكاديمية لاماسيا الخاصة ببرشلونة، ولعب دوراً بارزاً في تتويج البرسا بالعديد من الألقاب المحلية والقارية على مدار السنوات القليلة الماضية.