أغويرو أفضل هداف غير إنجليزي في تاريخ البريميرليغ!

تمكن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو من افتتاح التسجيل لفريقه مانشستر سيتي في مباراة القمة للجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليفربول.

سيرجيو انفرد بالحارس مينيولي بعد تمريرة ساحرة من دي بروين ليراوغه ويضع الكرة في المرمى الخالي ليسجل هدفاً تاريخياً في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح أغويرو الآن أعلى اللاعبين تسجيلاً للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز من دون الإنجليز برصيد 124 هدفاً.

كما استطاع أغويرو أن يسجل في 6 مباريات متتالية أمام فريق واحد وهو ليفربول معادلاً بذلك رقم أمثال شيرار، هاسلبانك وهنري.