اصابة مروعة لإيدرسون حارس مانشستر سيتي.. وماني ينال بطاقة حمراء

تعرض اللاعب البرازيلي ايدرسون، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي لاصابة كبيرة في مباراة فريقه اليوم أمام ليفربول، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

البرازيلي حاول انقاذ مرماه من هدف مؤكد من السنغالي ساديو ماني، بعدما كان منفرد بشكل تام بالمرمى، قبل أن يندفع ليبعد الكرة، فيجد قدم ساديو ماني في رأسه، متسببًا في سقوطه مباشرًا على الأرض.

الحكم لم يتردد في طرد ساديو ماني، رغم أن الكرة في بدايتها لم تظهر خطورتها، وطالب بسرعة نزول الطاقم الطبي لملعب المباراة.

واستمر علاج اللاعب البرازيلي في الملعب لحوالي 8 دقائق توقف خلالها اللاعب، وخرج على نقاله كما تم منحه جهاز تنفس صناعي.