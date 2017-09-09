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ثيو هيرنانديز يتوسل لعودة رونالدو بعد التعادل أمام ليفانتي

ثيو هيرنانديز يتوسل لعودة رونالدو بعد التعادل أمام ليفانتي

By admin
9 سبتمبر، 2017
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أكد الفرنسي الشاب ثيو هيرنانديز ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني على حاجة الفريق إلى عودة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو للمباريات مع الفريق بعد التعادل مع ليفانتي.
وقال هيرنانديز في تصريحات تنقلها صحيفة ماركا الإسبانية: نحن نحتاج كريستيانو رونالدو من أجل أن يسجل الأهداف لنا في المباريات المقبلة.
وتابع: ولكننا لا نحتاج لمهاجم ، التشكيلة الحالية ستستمر في قادم المباريات.
وهو ما أكد عليه ماركوس يورينتي متوسط الريال وأشار: رونالدو هو لاعب مهم بالنسبة لنا في تشكيلة الريال ، ولديه القدرة في تسجيل الأهداف الرائعة.
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