خوان لابورتا يوقع على سحب الثقة من رئيس برشلونة

أعلن رئيس برشلونة السابق خوان لابورتا انضمامه لحملة أوجستي بينيديتو التي تهدف إلى سحب الثقة من الرئيس الحالي للنادي جوسيب ماريا بارتوميو.

وقال لابورتا – في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر – “أنا العضو رقم 15142 في برشلونة، ومنحت توقيعي إلى بينيديتو من أجل سحب الثقة من إدارة بارتوميو، النادي ملك لأعضائه، تحيا برشلونة”.

يشار إلى أن حملة سحب الثقة من بارتوميو بسبب الفترة السيئة التي يمر بها الفريق في الفترة الماضية.

ويتعرض بارتوميو لحملة انتقادات شديدة بعد الخروج بالتتويج بكأس الملك فقط الموسم الماضي، إضافة إلى عدم قدرة الفريق على الحفاظ على البرازيلي نيمار ،الذي غادر إلى باريس سان جيرمان بعد أن دفع الأخير قيمة فسخ العقد، والتي بلغت 222 مليون يورو.

وأعلن رجل الأعمال بينيديتو منذ نحو شهرين أنه سيبدأ عملية لسحب الثقة من إدارة بارتوميو، على خلفية علم الأخير بالأنشطة غير القانونية التي فعلها الرئيس السابق ساندرو روسيل، والتي جاءت فيما عرف بـ”تقرير جارسيا” الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ويتناول التحقيقات بشأن مخالفات محتملة شابت منح روسيا وقطر شرف تنظيم مونديالي 2018 و2022 على الترتيب.