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ريال مدريد يواصل سلسلته التهديفية التاريخية

ريال مدريد يواصل سلسلته التهديفية التاريخية

By admin
9 سبتمبر، 2017
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سجل لوكاس فاسكيز الهدف الأول لريال مدريد ضد ليفانتي في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني.

وبهذا يحافظ ريال مدريد على سلسلته التهديفية التاريخية بالتسجيل في المباراة 71 على التوالي، كأول ناد يصل إلى هذا الرقم في الدوريات الخمس الكبرى.

ويعتبر كريستيانو رونالدو هو أفضل هدّافي الفريق في تلك السلسلة برصيد 47 هدفاً، ويليه في هذا الترتيب كريم بنزيما، برصيد 21 هدفاً.

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