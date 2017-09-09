ريال مدريد يواصل نزيف النقاط بتعادل مخيب أمام ليفانتي

سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي للمباراة الثانية على التوالي ، خلال لقاء اليوم أمام ليفانتي الذي انتهى بهدف لمثله في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الذي جرى على ملعب سانتياجو برنابيو.

وافتتح ليفانتي باب التسجيل عن طريق المهاجم الشاب إيفان لوبيز الفاريز في الدقيقة الثانية عشر من الشوط الأول ، فيما سجل ريال مدريد هدف التعادل بواسطة لوكاس فاسكيز في الدقيقة السادسة والثلاثين.

وتعادل ريال مدريد في الجولة الماضية أمام فالنسيا بهدفين لكلٍ منهما على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني ، ليواصل بذلك نزيف النقاط وبالتالي الابتعاد عن مراكز الصدارة.

ورفع ريال مدريد رصيده بعد تعادله المخيب للآمال للنقطة الخامسة في المركز الرابع مؤقتاً في الترتيب العام للدوري الإسباني لكرة القدم ، في حين رفع ليفانتي رصيده للنقطة الخامسة في المركز الخامس مؤقتاً.