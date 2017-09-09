زيدان ينتقد فريقه للمرة الاولى بعد السقوط أمام ليفانتي

انتقد المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان لنادي ريال مدريد الإسباني للمرة الاولى الأداء الفني الذي ظهر عليه الفريق في مباراة اليوم أمام ليفانتي في بطولة الدوري.

وقال زيدان في تصريحات تنقلها صحيفة سبورت الكتالونية: لم نلعب جيداً اليوم أمام ليفانتي ، خاصة في الشوط الأول بينما كان الشوط الثاني أفضل بالنسبة لنا.

وتابع: إصابة بنزيمة ؟! اتمنى أن لا تكون خطيرة وتبعده عن المباريات المقبلة ، ولكنه لم يكن المفتاح للفوز في المباراة والآن نريد التركيز على المباراة القادمة للفوز بها.

وأنهى تصريحاته: كريستيانو رونالدو سيشارك في مباراة دوري الأبطال الأوروبي يوم الأربعاء القادم ولكن ليس في مركز رقم تسعة.