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غوارديولا يُظهر رد فعله بعد إذلال ليفربول بخماسية

غوارديولا يُظهر رد فعله بعد إذلال ليفربول بخماسية

By admin
9 سبتمبر، 2017
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أعرب الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سعادته وذلك بعد فوزه الكبير على نادي ليفربول بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي .
ونقلت صفحة مانشستر سيتي الرسمية على تويتر تصريحات غوارديولا والذي قال : ليس من السهل اللعب ضد فريق به 10 لاعبين ولكننا أدينا بشكل جيد والهدف الثاني ساعدنا على الفوز .
وتابع غوارديولا : الشئ المهم هو أن إيدرسون لايعاني من أي كسر في العظم وهذا شئ جميل ، وليس هناك أي نية من ساديو ماني لإيذائه لأنه لم يراه واعتقد أنه سيغيب لمباراة واحدة فقط .
وأضاف مدرب مان سيتي : الخط الدفاعي لمان سيتي كان قوي وأعطانا الثقة والطاقة من اجل الفوز وانا سعيد لوجود كيفن دي بروين في مانشستر سيتي فهو لاعب عظيم .
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