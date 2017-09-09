غوارديولا يُظهر رد فعله بعد إذلال ليفربول بخماسية

أعرب الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سعادته وذلك بعد فوزه الكبير على نادي ليفربول بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي .

ونقلت صفحة مانشستر سيتي الرسمية على تويتر تصريحات غوارديولا والذي قال : ليس من السهل اللعب ضد فريق به 10 لاعبين ولكننا أدينا بشكل جيد والهدف الثاني ساعدنا على الفوز .

وتابع غوارديولا : الشئ المهم هو أن إيدرسون لايعاني من أي كسر في العظم وهذا شئ جميل ، وليس هناك أي نية من ساديو ماني لإيذائه لأنه لم يراه واعتقد أنه سيغيب لمباراة واحدة فقط .

وأضاف مدرب مان سيتي : الخط الدفاعي لمان سيتي كان قوي وأعطانا الثقة والطاقة من اجل الفوز وانا سعيد لوجود كيفن دي بروين في مانشستر سيتي فهو لاعب عظيم .