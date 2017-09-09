الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيملاعب العالم
فاسكيز: الجمهور هو من يقيم الحكام .. وهناك شئ حدث الجميع شاهده

فاسكيز: الجمهور هو من يقيم الحكام .. وهناك شئ حدث الجميع شاهده

By admin
9 سبتمبر، 2017
2413
0
Share:
عبر لوكاس فاسكيز جناح نادي ريال مدريد الإسباني عن رأيه بشأن ركلة الجزاء الواضحة لصالح فريقه وزميله الفرنسي ثيو هيرنانديز وعدم احتسابها من الحكم هيرنانديز هيرنانديز.
وقال فاسكيز في تصريحات تنقلها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: الجمهور هو من يقيم الحكام ، وهناك شئ قد حدث بالفعل والجميع شاهده من الخارج.
وتابع: لا أحب أن اتحدث عن الحكام ، ولكن الجمهور يشاهد ويعلم ماذا حدث من الخارج.
وأنهى تصريحاته: التعادل هو شئ لم نكن نريده بالطبع ، ولكننا نتعلم من الأخطاء حتى نتفادى ذلك في قادم المباريات.
الموضوع السابق

زيدان ينتقد فريقه للمرة الاولى بعد السقوط ...

الموضوع التالي

غوارديولا يُظهر رد فعله بعد إذلال ليفربول ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017