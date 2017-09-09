فاسكيز: الجمهور هو من يقيم الحكام .. وهناك شئ حدث الجميع شاهده

عبر لوكاس فاسكيز جناح نادي ريال مدريد الإسباني عن رأيه بشأن ركلة الجزاء الواضحة لصالح فريقه وزميله الفرنسي ثيو هيرنانديز وعدم احتسابها من الحكم هيرنانديز هيرنانديز.

وقال فاسكيز في تصريحات تنقلها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: الجمهور هو من يقيم الحكام ، وهناك شئ قد حدث بالفعل والجميع شاهده من الخارج.

وتابع: لا أحب أن اتحدث عن الحكام ، ولكن الجمهور يشاهد ويعلم ماذا حدث من الخارج.

وأنهى تصريحاته: التعادل هو شئ لم نكن نريده بالطبع ، ولكننا نتعلم من الأخطاء حتى نتفادى ذلك في قادم المباريات.