فان غال يشن هجوماً شرساً على ادارة اليونايتد

خرج المدرب الهولندي لويس فان غال عن صمته، وقرر التحدث عن تجربته المريرة مع مانشستر يونايتد والتي أقيل فيها قبل نهاية عقده مباشرة.

مانشستر يونايتد قدم كرة قدم سيئة للغاية تحت قيادة الهولندي، وبعد نهاية موسمه الثاني فقط قررت ادارة الفريق الاطاحة به وتعيين جوزي مورينيو.

وقال لويس فان غال: “الضغط كان كبيراً جداً في مانشستر يونايتد، لقد وضعوني في موقف صعب للغاية ثم تصرفوا خلف ظهري”.

“لقد كان الأمر مدبراً كما لو كان فيلماً سينمائياً (يقصد تعيين مورينيو)، أعتقد أن الأمر كان دائراً منذ شهر جانفي (وفان غال أقيل في ماي)”.

“اللاعبون القدامى في النادي كانوا يهاجمون كرة القدم التي يقدمها اليونايتد بشكل مستمر، وكذلك الصحافة، حتى زوجتي كانت تشعر بأن النادي يدبر اقالتي ولكني لم أصدق ذلك”.

وأضاف: “لم أكن أرغب في أكثر من هذين الموسمين على كل حال، ولكن لو كانوا يريدون تعيين مورينيو وتحدثوا معي لاتفقت معهم على أن نفعل ما بوسعنا في آخر 6 أشهر”.

“ولكانوا وفروا على أنفسهم راتب السنه الأخيرة في عقدي، ولكن بعد ما قاموا به أجبرتهم على دفع كل قرش فيما تبقى من عقدي”.