فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يطالب بتطوير منظومة التحكيم

طالب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني بتطوير منظومة التحكيم الحالية بشكل عام في اوروبا وفي اسبانيا بشكل خاص.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها رئيس النادي الملكي لصالح اذاعة “كادينا سير” وشدد خلالها على ضرورة الاهتمام بتطوير التحكيم كأحد الأركان الأساسية في لعبة كرة القدم.

وقال بيريز: “ليس من الجيد ان ينتهي بنا الحال كل فترة نتحدث عن مستوى التحكيم، هذا امر ضار أكثر منه مفيد”.

واضاف: ” بكل وضوح يمكننا ان نطور من منظومة التحكيم ككل، هذا أمر ينتظره الكثيرين حول العالم، فهناك قرارات لا نعلم ماهيتها حتى بعد نهاية المباريات، اعتقد ان الاعادة التلفزيونية ستقضدي على كل هذا”.