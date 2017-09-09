كلوب يكشف سر الهزيمة أمام السيتي

كشف يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي سر الهزيمة التي تعرض لها فريقه أمام مانشستر سيتي بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة من الدوري الإنكليزي.

وأكد كلوب في تصريحات نقلتها توتو ميركاتو الايطالية أنه توقع أن تحدث بعض المشاكل في فريقه لكن اللاعبين فشلوا في استغلال الفرص التي أتيحت لهم بداية اللقاء.

وأوضح المدير الفني لفريق ليفربول أن الفريق افتقد الدافع بعد الهدف الأول الذي سكن مرماه، مشيرا إلى أن الطرد وقرارات الحكم أثرت بالسلب على نتيجة المباراة.