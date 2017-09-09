كين ينهي صيامه التهديفي ويسجل رقماً تاريخياً

وأخيراً افتتح هاري كين سجله التهديفي لهذا الموسم مع توتنهام أمام فريق إيفرتون في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كين هدفاً يسطر به تاريخه كلاعب، لأن الهدف هو رقم 100 لهاري في مسيرته مع السبيرز.

وكان هاري كين قد وجد صعوبة في تسجيل أية أهداف في شهر أوت بالرغم من المشاركة في 3 مباريات متتالية مع توتنهام، وصادفه سوء حظ غريب.

الشيء المثير لللضحك هو الطريقة التي أحرز بها كين الهدف، حيث أنه قد بدا وكأنه يريد لعب كرة عرضية قبل أن تغالط بيكفورد وتسكن شباك إيفرتون.