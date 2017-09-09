مانشستر سيتي يسحق ليفربول ويعتلي الصدارة مؤقتاً

حقق مانشستر سيتي فوزاً ساحقاً على ليفربول بنتيجة أربعة أهداف دون رد في قمة الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي جرت اليوم السبت على ملعب الاتحاد.

وسجل مانشستر سيتي الهدف الاول بواسطة سيرجيو أغويرو في الدقيقة الخامسة والعشرين من ، في حين طرد ساديو ماني في الدقيقة السابعة والثلاثين بعد تهوره مع حارس المرمى إديرسون.

وتمكن السيتي من تسجيل الهدف الثاني عن طريق البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة الواحدة والخميسن ، قبل أن يعود اللاعب نفسه لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة والخميسن.

ومع انهيار ليفربول بعد طرد ساديو ماني بالبطاقة الحمراء المباشرة ، فقد اغتنم مانشستر سيتي النقص العددي وسجل الهدف الرابع عن طريق اللاعب ليروي سان في الدقيقة السابعة والسبعين.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بعد هذا الفوز الكبير للنقطة العاشرة في المركز الأول مؤقتاً في الترتيب العام للدوري الإنجليزي الممتاز ، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة السابعة في المركز الخامس مؤقتاً.