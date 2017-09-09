مهاجم أياكس المستقبلي ينفي انتقاله لدورتموند

نفى الدنماركي كاسبر دولبرغ مهاجم نادي أياكس أمستردام الهولندي أن يكون هناك انتقال قد تم إلى صفوف بوروسيا دورتموند الألماني في شهر جانفي المقبل.

وقال دولبرغ في تصريحات تنقلها صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية: دائماً ما كانت لدي رغبة في البقاء هنا داخل أياكس ، قد يكون هناك بعض الأندية التي تتفاوض مع وكيلي.

وتابع: ولكني لم استمع لأي نادي آخر ، سواء كانت العروض صحيحة أو خاطئة ، ولكنني غير مهتم لأني مازال أمامي الكثير لاتعلمه هنا.

وأنهى تصريحاته: أعلم أنني علي أن أصبح من أفضل اللاعبين في الدوري قبل الذهاب.