الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الألمانيملاعب العالم
مهاجم أياكس المستقبلي ينفي انتقاله لدورتموند

مهاجم أياكس المستقبلي ينفي انتقاله لدورتموند

By admin
9 سبتمبر، 2017
1279
0
Share:
نفى الدنماركي كاسبر دولبرغ مهاجم نادي أياكس أمستردام الهولندي أن يكون هناك انتقال قد تم إلى صفوف بوروسيا دورتموند الألماني في شهر جانفي المقبل.
وقال دولبرغ في تصريحات تنقلها صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية: دائماً ما كانت لدي رغبة في البقاء هنا داخل أياكس ، قد يكون هناك بعض الأندية التي تتفاوض مع وكيلي.
وتابع: ولكني لم استمع لأي نادي آخر ، سواء كانت العروض صحيحة أو خاطئة ، ولكنني غير مهتم لأني مازال أمامي الكثير لاتعلمه هنا.
وأنهى تصريحاته: أعلم أنني علي أن أصبح من أفضل اللاعبين في الدوري قبل الذهاب.
الموضوع السابق

مونتيلا: سترون ميلان الحقيقي غدا أمام لاتسيو

الموضوع التالي

ميلان يجدد اهتمامه بنجم تورينو

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017