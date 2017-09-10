أنشيلوتي سيغادر بايرن ميونخ جانفي القادم

ادعى الجناح الألماني السابق، والمدير الرياضي الحالي لنادي لوكوموتيف لايبزيغ الألماني، ماريو باسلر، أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيغادر بايرن ميونخ في سوق الانتقالات الشتوية.

وقضى أنشيلوتي عاما واحدا مع النادي البافاري حتى الآن قادهم خلاله إلى تحقيق لقب الدوري الألماني، و لا يزال عقده ممتد لعامين.

ومع ذلك، بعد هزيمة بايرن ميونيخ (2ـ0) أمام هوفنهايم أمس، قال باسلر أن أنشيلوتي وقع عقدا بالفعل مع أحد الأندية الصينية.

وأضاف: “ما أعرفه أنه سيغادر في جانفي، مع بداية الدوري الصيني، لست متأكدا من نوايا أنشيلوتي لكني أثق في مصدري.”