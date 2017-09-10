أنشيلوتي ينسب سبب هزيمة البايرن ضد هوفنهايم إلى الحظ

أرجع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونخ سبب الهزيمة ضد هوفنهايم يوم أمس السبت بهدفين نظيفين إلى عدم التوفيق الذي لازم فريقه.

ويرى أنشيلوتي أن فريقه كان فاقداً للتركيز ولم يقدم 100% من مستواه المعهود، لكنه أشار أيضاً إلى أن الحظ لعب دوراً في نتيجة اللقاء.

وقال كارليتو في تصريحات لوسائل الإعلام “لقد كانت مباراة صعبة، حاولنا كثيراً وخلقنا بعض الفرص”.

وتابع “هوفنهايم صنع 3 فرص فقط لكنه سجل هدفين، هذا يحدث في كرة القدم، التوفيق يلعب دوراً أحياناً، لكن بشكل عام نحن لم ندخل المباراة بتركيز عالي”.

وأنهى أنشيلوتي حديثه “كان الأداء جيداً، لكننا لم نكن بنفس قوتنا بنسبة 100%، فـ95% لا تكفي أحياناً”.