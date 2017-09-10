برشلونة يؤكد استمرار إنيستا لأطول فترة ممكنة

أكد روبيرت فيرنانديز المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني على بقاء النجم أندرياس إنيستا قائد البلوغرانا مع الفريق لأطول فترة ممكنة، وأن نهاية عقده مع آخر الموسم لن تعني رحيله.

ونفي إنيستا قبل عدة أيام تصريحات جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، والتي قال فيها أن قائد برشلونة قريب من توقيع عقد جديد.

وقال المدير الرياضي لبرشلونة في تصريحات لقناة “موفيستار” الإسبانية: “موقف إنيستا هو بقاءه معنا، نحن نتحدث عن لاعب خاص للغاية للجميع”.

وأضاف: “لقد ولد حسه الكروي هنا، الاتفاق مع إنيستا خاص لأنه استحق كل شيء بطريقته والتزامه، والمتعة التي قدمها لنا، وأنا واثق أنه سيواصل إعطائنا المزيد”.

واختتم روبيرت تصريحاته قائلًا: “إنيستا يعطينا أمورًا لا يقدر غيره عليها، نحن نريده معنا، لكن ليس فقط خلال العام الحالي”.