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برشلونة يحقق أفضل انطلاقة في الليغا منذ تأسيس النادي !

برشلونة يحقق أفضل انطلاقة في الليغا منذ تأسيس النادي !

By admin
10 سبتمبر، 2017
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أعدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تقريراً يسلط الضوء على انطلاقة برشلونة المميزة في الموسم الحالي بعد تحقيقه الانتصار في أول 3 جولات.

ورغم معاناة برشلونة في الميركاتو الصيفي والانتقادات التي تعرض لها النادي بعد خسارة كأس السوبر ضد ريال مدريد، إلا أن الفريق حافظ على توازنه في الجولات الأولى من الليغا وتمكن من تحقيق 9 نقاط بالعلامة الكاملة محرزاً 9 أهداف ولم تتلقى شباكه أي هدف.

برشلونة حافظ على نظافة شباكه خلال أول 3 مباريات 3 مرات خلال تاريخه، لكنه لم يتمكن من تسجيل 9 أهداف في أي منها، وهو ما يميز انطلاقته في الموسم الحالي.

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