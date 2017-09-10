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برشلونة يكشف سبب التأخير ويؤكد: تجديد ميسي أصبح مسألة وقت

برشلونة يكشف سبب التأخير ويؤكد: تجديد ميسي أصبح مسألة وقت

By admin
10 سبتمبر، 2017
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أكد روبرت فيرنانديز المدير الرياضي لنادي برشلونة الأسباني، ثقته الكبيرة في توقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي على عقد جديد مع الفريق.

وتوصل برشلونة لاتفاق رسمي مع ميسي في يوليو الأسباني، على تجديد عقده حتى 2021 بدلا من عقده الحالي المنتهي في 2018.

ومع ذلك لم يتم توقيع العقود حتى الآن أو تفعيلها، وسط أنباء حول تردد اللاعب في التجديد ورغبته في الانتقال لمانشستر سيتي والعمل مه مدربه السابق بيب غوارديولا.

وقال فيرنانديز عن هذه التكهنات:”أؤيد كلام رئيس النادي، التوقيع سيحدث في وقت قريب جدا وبأي لحظة”.

وأضاف:”لقد عاد لتوه من الواجب الدولي بعد رحلتين طويلتين خارج أوروبا، وتجديد عقده ليس سوى مسألة وقت”.

جدير بالذكر أن ميسي تألق وسجل هاتريك في فوز برشلونة أمس على اسبانيول بخماسية نظيفة، ليصبح هدافا تاريخيا لديربي كتالونيا بـ17 هدف.

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