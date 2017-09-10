بيل يرغب في الرحيل عن الريال

يواجه نجم فريق ريال مدريد غاريث بيل زيادة في موجة الإنتقادات الموجهة إليه من الجماهير ووسائل الإعلام في اسبانيا.

الأمر الذي جعل مستقبل اللاعب الدولي الويلزي بيل به العديد من علامات الاستفهام حول إمكانية رحيله عن صفوف الفريق.

ونشرت صحيفة الديلي ستار نقلاً عن تقارير صحفية اسبانية أن بيل قد أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف الريال.

حيث استبعد اللاعب طوال الفترة الماضية إمكانية رحيله عن صفوف الفريق الملكي، وكان الأمر واضحًا في تصريحاته وتصريحات وكيل أعماله.

إلا إن زيادة حدة الإنتقادات ضده الفترة الأخيرة ومنذ بداية الموسم الحالي ، قد جعلته يعيد التفكير في مستقبله ، وبات يأخذ بعين الإعتبار فكرة الرحيل عن صفوف الفريق.

ويذكر ان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي هو أحد الوجهات المتوقعة لمستقبل بيل الفترة القادمة .