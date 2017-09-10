حارس مانشستر سيتي: سانشيز يشعر بالمرارة بعد فشل انتقاله إلينا

أكد التشيلي كلاوديو برافو حارس مرمي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على شعور مواطنه أليكسيس سانشيز لاعب أرسنال بالمرارة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، بعد فشل انتقاله لصفوف السيتزين.

واقترب سانشيز من الانتقال لصفوف فريق ملعب الاتحاد خلال فترة الانتقالات، حيث قدمت إدارة السيتي 60 مليون جنيه إسترليني لإقناع نظيرتها في أرسنال بالتخلي عن اللاعب.

وفشل أرسنال في التعاقد مع الجناح الفرنسي توماس ليمار لاعب موناكو، مما دفع الفريق اللندني لرفض عرض السيتي.

وقال برافو في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت نيوز” الإنجليزية: “سانشيز تحول من الشعور بالسعادة إلى المرارة في غضون ساعات، على الرغم من أن الأمر أصبح في الماضي الآن”.

وأضاف: “الصفقة لم تتم لأن لاعبًا لم ينتقل لصفوف أرسنال، ثم انهار كل شيء، كنا نحب أن يتواجد سانشيز معنا”.

وتابع: “للأسف فإن السوق يعطي وقتًا محددًا لإتمام التعاقدات، وفي بعض الأحيان فإن التعجل في إتمام الصفقات لا يكون مفيدًا”.

واختتم برافو تصحرياته قائلًا: “لم نتمكن هذه المرة من ضمه إلينا، لكن هناك أمل أن يكون معنا في المستقبل”.