رسميا.. مباراة ميلان ضد لاتسيو ستلعب رغم سوء الأحوال الجوية

بعد الكثير من النقاش والارتباك، تم تقرير لعب مباراة لاتسيو ضد ميلان في ملعب الأوليمبيكو اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي.

بعد اجتماع مع السلطات المحلية أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن المباراة سيتم تأجيلها لساعة واحدة فقط عن موعدها المقرر.

يبقى أن نرى كم عدد المشجعين الذين سيكونون قادرين على الوصول إلى ملعب أوليمبيكو في هذه الظروف. وكان من المتوقع هطول أمطار غزيرة، وقام موظفو أوليمبيكو بوضع الأغطية البلاستيكية لحماية الملعب بالأمس، بينما تم تطهير المصارف القريبة من الساحة.

هطول الأمطار، والرياح القوية تسبب في مشاكل في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، والطرق موقوفة، وتعليق خدمة المترو.