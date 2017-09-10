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رسميا.. مباراة ميلان ضد لاتسيو ستلعب رغم سوء الأحوال الجوية

رسميا.. مباراة ميلان ضد لاتسيو ستلعب رغم سوء الأحوال الجوية

By admin
10 سبتمبر، 2017
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بعد الكثير من النقاش والارتباك، تم تقرير لعب مباراة لاتسيو ضد ميلان في ملعب الأوليمبيكو اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي.

بعد اجتماع مع السلطات المحلية أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن المباراة سيتم تأجيلها لساعة واحدة فقط عن موعدها المقرر.

هطول الأمطار، والرياح القوية تسبب في مشاكل في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، والطرق موقوفة، وتعليق خدمة المترو.

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