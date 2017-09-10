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روبرتو يحدث أزمة في تدريبات البارسا قبل مواجهة اليوفي

روبرتو يحدث أزمة في تدريبات البارسا قبل مواجهة اليوفي

By admin
10 سبتمبر، 2017
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أحدث اللاعب الدولي الإسباني سيرخي روبرتو متوسط نادي برشلونة الإسباني أزمة في تدريبات الفريق الذي يستعد لمواجهة قوية وصعبة يوم الثلاثاء المقبل أمام يوفنتوس الإيطالي.
وقال صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن روبرتو لم يشارك في تدريبات الفريق اليوم بسبب إصابة خفيفة في الركبة اليسرى.
ولا يريد ارنستو فالفيردي أن يخاطر ويشارك اللاعب في التدريبات حتى لا يفتقد جهوده في مباراة يوفنتوس بشكل نهائي ويتمنى أن يتعافى سريعاً.
روبرتو كان يشارك في المباريات الماضية مع برشلونة في مركز وسط الملعب وذلك بعيداً عن مركزه في الموسم الماضي مع لويس انريكي.
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