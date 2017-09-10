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سيري تجاوز إحباط فشل انتقاله إلى برشلونة

سيري تجاوز إحباط فشل انتقاله إلى برشلونة

By admin
10 سبتمبر، 2017
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أكد لاعب خط وسط نيس الفرنسي جان مايكل سيري أنه تجاوز إحباط فشل انتقاله إلى برشلونة هذا الصيف.

وكان سيري أحد نجوم المباراة التي فاز فيها نيس على موناكو (4ـ0) في الدوري الفرنسي نهاية الأسبوع، في أحد أكبر مفاجآت الجولة، حيث كان نيس قد بدأ البطولة بـ 3 هزائم.

وأضاف: “لقد قلبت الصفحة ونسيتها. أركز حاليا على إعطاء كل شيء لهذا النادي الذي أعطاني الكثير، للمشجعين الذين كانوا دائما ورائي ووراء الفريق.”

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