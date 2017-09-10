غاري نيفيل : دقة دي بروين تذكرني بِـ بيكهام

أكال قائد مانشستر يونايتد السابق غاري نيفيل المديح لنجم مانشستر سيتي الدولي البلجيكي كيفين دي بروين بعد تألقه أمام ليفربول ومساهمته بهدفين في الفوز الكبير على الريدز (5-0) على ملعب الاتحاد .

وظهر غاري نيفيل في استوديو شبكة “سكاي سبورتس” حيث تحدث عن تألق دي بروين حيث قال “دي بروين يمتلك جودة عظيمة بالفعل، لعبت إلى جانب لاعبين رائعين في التمرير والكرات العرضية ودقة دي بروين تذكرني بِـ ديفيد بيكهام” .

وأضاف غاري نيفيل قائلاً “لاعبين كثر بإمكانهم تقديم كرة عرضية في منطقة حاسمة، لكن دي بروين لديه الدقة والاحكام من أجل تقديم كرة عرضية للاعب معين في منطقة معينة” .

وختم غاري نيفيل حديثه قائلاً “ديفيد بيكهام كان تماماً بهذه الدقة ولم أرى منذ زمنٍ طويل لاعباً مثله، أداء دي بروين الرائع كان تماماً عكس ما قدمه ليفربول في المبارة حيث أن الفريق افتقد للجودة والحسم” .