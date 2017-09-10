الرئيسية / آخر الأخبار / غاري نيفيل : دقة دي بروين تذكرني بِـ بيكهام

غاري نيفيل : دقة دي بروين تذكرني بِـ بيكهام

10 سبتمبر 2017 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 181 زيارة

أكال قائد مانشستر يونايتد السابق غاري نيفيل المديح لنجم مانشستر سيتي الدولي البلجيكي كيفين دي بروين بعد تألقه أمام ليفربول ومساهمته بهدفين في الفوز الكبير على الريدز (5-0) على ملعب الاتحاد .

وظهر غاري نيفيل في استوديو شبكة “سكاي سبورتس” حيث تحدث عن تألق دي بروين حيث قال “دي بروين يمتلك جودة عظيمة بالفعل، لعبت إلى جانب لاعبين رائعين في التمرير والكرات العرضية ودقة دي بروين تذكرني بِـ ديفيد بيكهام” .

وختم غاري نيفيل حديثه قائلاً “ديفيد بيكهام كان تماماً بهذه الدقة ولم أرى منذ زمنٍ طويل لاعباً مثله، أداء دي بروين الرائع كان تماماً عكس ما قدمه ليفربول في المبارة حيث أن الفريق افتقد للجودة والحسم” .

شاهد أيضاً

ما هي خطة ريال مدريد البديلة بحال فشل صفقة نيمار؟

ريال مدريد يجهز خطته البديلة بحال عدم التعاقد مع نيمار يواصل ريال مدريد سعيه للتعاقد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved