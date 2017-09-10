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غوارديولا يشيد بشجاعة حارس السيتي

غوارديولا يشيد بشجاعة حارس السيتي

By admin
10 سبتمبر، 2017
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أشاد بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بشجاعة الحارس البرازيلي إيديرسون بعد الفوز الكبير الذي حققع فريقه على ليفربول بخماسية نظيفة في البريميرليغ.
وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الايطالي أن غوارديولا اطمئن على حارسه الشاب الذي تعرض لإصابة قوية في الوجه بعد تدخل قوي من ساديو ماني لاعب ليفربول.
وأضاف غوارديولا: دائما ما يقوم ايدرسون بالتغطية خلف المدافعين بشكل جيد للغاية وهذا ما فعله في هذه الكرة التي تعرض فيها للإصابة، وأنا سعيد بشجاعته رغم خطورة اللعبة.
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