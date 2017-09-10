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فان غال: إدارة اليونايتد أجبرتني على التعاقد مع دي ماريا

فان غال: إدارة اليونايتد أجبرتني على التعاقد مع دي ماريا

By admin
10 سبتمبر، 2017
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فتح المدرب الهولندي القدير لويس فان غال النار على إدارة مانشستر يونايتد بسبب الأمور التي كانت تفرضها عليه خلال الموسمين اللذان أشرف بهما على تدريب الفريق.

وأكد فان غال على أنه لم يكن راضياً عن التعاقد مع آنخيل دي ماريا من ريال مدريد بسبب ثمنه الباهظ، لكن الإدارة فرضت اللاعب عليه.

وتابع حديثه “لقد تلقيت عرضاً من توتنهام قبل انضمامي لمانشستر يونايتد، ولو كنت وافقت عليه لحصلت على مساحة أكبر من أجل تطوير اللاعبين الشبان”.

 

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