فان غال: إدارة اليونايتد أجبرتني على التعاقد مع دي ماريا

فتح المدرب الهولندي القدير لويس فان غال النار على إدارة مانشستر يونايتد بسبب الأمور التي كانت تفرضها عليه خلال الموسمين اللذان أشرف بهما على تدريب الفريق.

وأكد فان غال على أنه لم يكن راضياً عن التعاقد مع آنخيل دي ماريا من ريال مدريد بسبب ثمنه الباهظ، لكن الإدارة فرضت اللاعب عليه.

وقال فان غال في تصريحات لوسائل الإعلام “لم أكن راضياً عن العديد من الأمور داخل النادي، أهمها التعاقد مع دي ماريا مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، كنت رافضاً صرف هذا المبلغ الكبير على لاعب واحد فقط”.

وتابع حديثه “لقد تلقيت عرضاً من توتنهام قبل انضمامي لمانشستر يونايتد، ولو كنت وافقت عليه لحصلت على مساحة أكبر من أجل تطوير اللاعبين الشبان”.