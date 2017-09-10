كريستال بالاس يحقق أسوأ بداية في تاريخ الدوري الإنجليزي

تلقى كريستال بالاس الإنجليزي تحت قيادة المدرب الهولندي فرانك دي بوير الهزيمة الرابعة في أول 4 جولات بالدوري الإنجليزي.

وواصل كريستال بالاس نتائجه السلبية بسقوطه اليوم الأحد ضد مضيفه بيرنلي (0ـ1)، في أسوأ بداية لناد في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وتلقى كريستال بالاس 4 هزائم ولم يسجل أي هدف، في حين استقبلت شباكه 7 أهداف.

دي بوير قاد الفريق لرقم سلبي حيث أصبح كريستال بالاس أول فريق في الدوري الإنجليزي منذ بريستون موسم 1924/25 يخسر جميع مبارياته الأربعة الأولى بدون تسجيل أي هدف.