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كريستال بالاس يحقق أسوأ بداية في تاريخ الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس يحقق أسوأ بداية في تاريخ الدوري الإنجليزي

By admin
10 سبتمبر، 2017
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تلقى كريستال بالاس الإنجليزي تحت قيادة المدرب الهولندي فرانك دي بوير الهزيمة الرابعة في أول 4 جولات بالدوري الإنجليزي.

وواصل كريستال بالاس نتائجه السلبية بسقوطه اليوم الأحد ضد مضيفه بيرنلي (0ـ1)، في أسوأ بداية لناد في تاريخ الدوري الإنجليزي.

دي بوير قاد الفريق لرقم سلبي حيث أصبح كريستال بالاس أول فريق في الدوري الإنجليزي منذ بريستون موسم 1924/25 يخسر جميع مبارياته الأربعة الأولى بدون تسجيل أي هدف.

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