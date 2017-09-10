مورينيو يصف هيوز بـ”الغبي” بعد التعادل مع ستوك سيتي

هاجم جوزي مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، نظيره مارك هيوز مدرب ستوك سيتي، بعد التعادل بينهما بهدفين لكل فريق، في الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي.

وكان مورينيو قد رفض مصافحة هيوز بعد انتهاء المباراة، في واقعة أثارت غضب جماهير البوترز على ملعب بريطانيا ستاديوم.

وقال البرتغالي بعد المباراة:”لا أتحدث عن مثل هذه الأشياء الغبية، أنا أكبر سنا وعقلا الآن، الأغبياء فقط هم من يتناقشون بتلك الأمور”.

ومن جانبه رد هيوز:”يبدو أنني أواجه العديد من المشاكل فيما يخص مصافحة باقي المدربين، لست متأكدا لماذا لم يأتي لمصافحتي رغم سير المباراة بشكل طبيعي”.

وأضاف:”هناك لحظة واحدة وجدته يقف بالمنطقة الفنية الخاصة به، وطلبت منه الخروج وقتها، ربما هذا سبب غضبه”.