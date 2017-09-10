نجوم برشلونة يدعمون حجب الثقة عن الرئيس بارتوميو

أصبحت مهمة جوسيب ماريا بارتوميو في الحفاظ على منصبه رئيساً لنادي برشلونة أصعب من أي وقتٍ مضى، حيث أن رئيس النادي الكتلوني يواجه غضب الجماهير وحملة سحب ثقة منظمة من الأعضاء إضافة إلى خلافات كبيرة مع اللاعبين ونجوم الفريق .

وحسب صحيفة “ماركا” فإن العلاقة بين جوسيب ماريا بارتوميو ونجوم برشلونة وصلت إلى أسوأ مراحلها، حيث أن غرفة تغيير ملابس النادي الكتلوني لم تعد لديها أي ثقة في رئيسها بعد خسارة نيمار وعدم التمكن من تدعيم صفوف الفريق بشكل مناسب خلال الميركاتو الصيفي .

ونقلاً عن نفس المصدر فإن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر تأجيل التوقيع على عقده الجديد مع برشلونة من أجل الضغط على بارتوميو وإدارته من أجل تقديم استقالاتهم والرحيل عن النادي قبل نهاية العام الجاري .

وجدير بالذكر أن المرشح السابق لرئاسة برشلونة أوجستو بينديتو قد أطلق حملة جمع توقيعات من أجل حجب الثقة عن الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو وإسقاطه من منصبه من أجل تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة السنة المقبلة .