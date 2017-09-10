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نجوم برشلونة يدعمون حجب الثقة عن الرئيس بارتوميو

نجوم برشلونة يدعمون حجب الثقة عن الرئيس بارتوميو

By admin
10 سبتمبر، 2017
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أصبحت مهمة جوسيب ماريا بارتوميو في الحفاظ على منصبه رئيساً لنادي برشلونة أصعب من أي وقتٍ مضى، حيث أن رئيس النادي الكتلوني يواجه غضب الجماهير وحملة سحب ثقة منظمة من الأعضاء إضافة إلى خلافات كبيرة مع اللاعبين ونجوم الفريق .

وحسب صحيفة “ماركا” فإن العلاقة بين جوسيب ماريا بارتوميو ونجوم برشلونة وصلت إلى أسوأ مراحلها، حيث أن غرفة تغيير ملابس النادي الكتلوني لم تعد لديها أي ثقة في رئيسها بعد خسارة نيمار وعدم التمكن من تدعيم صفوف الفريق بشكل مناسب خلال الميركاتو الصيفي .

وجدير بالذكر أن المرشح السابق لرئاسة برشلونة أوجستو بينديتو قد أطلق حملة جمع توقيعات من أجل حجب الثقة عن الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو وإسقاطه من منصبه من أجل تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة السنة المقبلة .

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