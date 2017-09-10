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ويلباك يكشف سبب تألقه الموسم الحالي مع الارسنال

ويلباك يكشف سبب تألقه الموسم الحالي مع الارسنال

By admin
10 سبتمبر، 2017
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تحدث مهاجم فريق ارسنال داني ويلباك على مستواه الجيد الذي يظهر به مع الفريق هذا الموسم .
ونشرت صحيفة ديلي ميل تصريحات ويلباك التي أكد من خلالها على إنه يجني ثمار الإستعداد الجيد في الفترة الإعدادية .
وقال: العامين الماضيين لي لم أكن أتدرب جيدًا قبل الموسم في الفترة الإعدادية وذلك سبب صعوبات لي ، أنا قضيت فترة إعدادية جيدة ولعبت مباريات جيدة مع الفريق.
واضاف: ولكنني سعيد بسبب ما أسجله من أهداف وأساعد به الفريق في الفترة الحالية ، ونحن نريد المواصلة على هذا الطريق.
ويذكر ان ويلباك قد سجل هدفين في مباراة الامس امام بورنموث وصنع هدف في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-0 لصالح الارسنال.
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