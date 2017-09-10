ويلباك يكشف سبب تألقه الموسم الحالي مع الارسنال

تحدث مهاجم فريق ارسنال داني ويلباك على مستواه الجيد الذي يظهر به مع الفريق هذا الموسم .

ونشرت صحيفة ديلي ميل تصريحات ويلباك التي أكد من خلالها على إنه يجني ثمار الإستعداد الجيد في الفترة الإعدادية .

وقال: العامين الماضيين لي لم أكن أتدرب جيدًا قبل الموسم في الفترة الإعدادية وذلك سبب صعوبات لي ، أنا قضيت فترة إعدادية جيدة ولعبت مباريات جيدة مع الفريق.

واضاف: ولكنني سعيد بسبب ما أسجله من أهداف وأساعد به الفريق في الفترة الحالية ، ونحن نريد المواصلة على هذا الطريق.

ويذكر ان ويلباك قد سجل هدفين في مباراة الامس امام بورنموث وصنع هدف في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-0 لصالح الارسنال.