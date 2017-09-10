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6 غيابات محتملة في صفوف يوفنتوس أمام برشلونة

6 غيابات محتملة في صفوف يوفنتوس أمام برشلونة

By admin
10 سبتمبر، 2017
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يستعد يوفنتوس لمواجهة برشلونة مساء الثلاثاء على ملعب كامب نو بصفوف منقوصة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، حيث أن الإصابات تعصف بصفوف نادي السيدة العجوز مع بداية الموسم .

وحسب صحيفة “ilbianconero” فإن يوفنتوس سيفتقد بشكل مؤكد لكل من سامي خضيرة الذي عاد مصاباً من معسكر المنتخب الألماني وكذلك لخدمات الدولي الإيطالي كلاوديو ماركيزيو، إضافة إلى الموقوف خوان كوادرادو .

ومن المنتظر أن يعلن المدرب ماسيميليانو أليغري عن لائحته التي ستواجه برشلونة مساء اليوم الأحد على أن تسافر بعثة الفريق صباح غدٍ الاثنين في اتجاه برشلونة .

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