6 غيابات محتملة في صفوف يوفنتوس أمام برشلونة

يستعد يوفنتوس لمواجهة برشلونة مساء الثلاثاء على ملعب كامب نو بصفوف منقوصة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، حيث أن الإصابات تعصف بصفوف نادي السيدة العجوز مع بداية الموسم .

وحسب صحيفة “ilbianconero” فإن يوفنتوس سيفتقد بشكل مؤكد لكل من سامي خضيرة الذي عاد مصاباً من معسكر المنتخب الألماني وكذلك لخدمات الدولي الإيطالي كلاوديو ماركيزيو، إضافة إلى الموقوف خوان كوادرادو .

وإضافة إلى الثلاثي المذكور تحوم الشكوك كذلك حول إمكانية عودة كل من جورجيو كيليني، ماريو ماندزوكيتش وأليكس ساندرو من الإصابة قبل قمة الثلاثاء أمام برشلونة .

ومن المنتظر أن يعلن المدرب ماسيميليانو أليغري عن لائحته التي ستواجه برشلونة مساء اليوم الأحد على أن تسافر بعثة الفريق صباح غدٍ الاثنين في اتجاه برشلونة .