أشهر مشجعي آرسنال يعرض دفع غرامة حارس الفطيرة!

تعرض واين شو حارس ساتون يونايتد السابق لعقوبة بغرامة قدرها 375 جنيه استرليني وإيقاف لمدة شهرين عن أي نشاط متعلق بكرة القدم، وذلك بسبب تناوله لفطيرة أثناء مباراة فريقه أمام آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي، وأكد الاتحاد الإنجليزي أن تناول الفطيرة له علاقة بالمراهنات، وهو أمر يمنعه قانون كرة القدم.

علق مشجع آرسنال الشهير، المذيع والصحفي البريطاني بيرس مورغان، على هذه العقوبة عبر حسابه بتويتر، ووصفها بالمثيرة للسخرية، وقال للحارس الذي أكل الفطيرة: “سأدفع غرامتك”، فرد الحارس قائلاً: “شكراً للعرض اللطيف يا بيرس، أتمنى ألا يكون وعداً لن يتحقق”!