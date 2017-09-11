إدارة ميلان تطمئن مونتيلا: لا ننوي إقالتك
تثق إدارة ميلان في قدرة المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة بعد الخسارة الكبيرة أمام لاتسيو مساء الأحد الماضي.
وظهرت مطالبات بإقالة مونتيلا من منصبه بعد الخسارة أمام لاتسيو بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.
وذكرت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” أن الرئيس التنفيذي ماركو فاسوني طمأن مونتيلا على منصبه بعد الخسارة، حيث أخبره بأيمان النادي به.
وتتوقع إدارة ميلان بأن مونتيلا سيرد على المشككين خلال مباراة أوستريا فيينا الخميس ضمن مجموعات الدوري الأوروبي.