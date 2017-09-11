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إدارة ميلان تطمئن مونتيلا: لا ننوي إقالتك

إدارة ميلان تطمئن مونتيلا: لا ننوي إقالتك

By admin
11 سبتمبر، 2017
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تثق إدارة ميلان في قدرة المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة بعد الخسارة الكبيرة أمام لاتسيو مساء الأحد الماضي.

وظهرت مطالبات بإقالة مونتيلا من منصبه بعد الخسارة أمام لاتسيو بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وتتوقع إدارة ميلان بأن مونتيلا سيرد على المشككين خلال مباراة أوستريا فيينا الخميس ضمن مجموعات الدوري الأوروبي.

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